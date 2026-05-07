Düzce'de "6. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu" başladı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Düzce Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen "6. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu" başladı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında konuşan Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, 2015'te başladıkları ve pandemi dönemi dışında kesintisiz sürdürdükleri sempozyumun 6'ncısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.





Gürel, bugüne kadar sempozyumlarda 2 bin bildirinin yayımlandığını, 200 makalenin de dergilerde indekslendiğini kaydetti.



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, mühendislik alanındaki bilimsel çalışmaların, toplumsal kalkınmanın ve sürdürülebilir geleceğin yapı taşları olduğunu vurgulayarak, mühendisliğin, analiz ve analitik düşünme kabiliyetini geliştiren ve insanların ufkunu açan bir meslek olduğunu söyledi.



Düzce Üniversitesinin mühendislik alanında ciddi atılımlar yaptığına değinen Sözbir, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan sıralamada Düzce Üniversitesi'nin mühendislik alanında Türkiye üçüncüsü olduğunu, bu sonucun 20 yıllık üniversite için büyük başarı olduğunu sözlerine ekledi.



Sempozyumun onur konuğu Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, "Hayatımızda Bilim, Bugünümüzde ve Yarınımızda Kimya" başlıklı konuşma yaptı.



Programa, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, alanında uzman konuklar, farklı üniversitelerinden akademisyenler, araştırmacılar ve Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile öğrencileri katıldı.

