Düzce'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Şerefiye Mahallesi Bağdat Sokak'ta 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Apartmana gelen ekipler, kedinin yerini belirledi.
İp sarkıtarak boşluğa inen itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık kontrolleri yapılan kedi, Düzce Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.