        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de aracın iç döşemelerine gizlenmiş 4 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Düzce'de düzenlenen operasyonda, hafif ticari aracın iç döşemelerinin içine gizlenmiş 4 bin 273 uyuşturucu hap bulundu.


        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.


        Bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli S.A'nın aracında yapılan aramada, iç döşemelerin içine gizlenmiş 4 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Aziziye Mahallesi'ndeki ikametinde de ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunan şüpheli, gözaltına alındı.


        Öte yandan, operasyon anı, polis ekiplerince görüntülendi. Polis kamerası kayıtlarında, aracın iç döşemelerini söken ekiplerin, uyuşturucu hapları bulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

