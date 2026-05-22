Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı

        Düzce'de aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı

        Düzce'de otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 19:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı

        Düzce'de otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


        İstanbul Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Eda Yetimgüler, aracın önüne bir kedi yavrusunun fırlaması üzerine durdu.

        Kediye çarptığını sanarak aracı yol kenarına park eden sürücü, kedinin korkudan otomobilin ön kısmına girdiğini fark etti.

        Kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yetimgüler, itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, aracın motor bölümüne girdiğini gördükleri kedi yavrusunu yaklaşık yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı.

        Kedi, kontrol için Düzce Sokak Hayvanları Bakım Merkezine getirilerek veteriner kontrolünden geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Düzce'de 3 katlı binada yangın paniği
        Düzce'de 3 katlı binada yangın paniği
        Alkollü sürücü, zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı
        Alkollü sürücü, zincirleme kazaya neden oldu; 3 yaralı
        Eğlence ve eğitim bir arada
        Eğlence ve eğitim bir arada
        Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı
        Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı
        Sahte stajyerler üzerinden haksız kazanç elde eden 21 şüpheli adliyede
        Sahte stajyerler üzerinden haksız kazanç elde eden 21 şüpheli adliyede
        Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı
        Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı