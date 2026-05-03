        Düzce'de down sendromlu Elif'in gelinlik giyme hayali gerçek oldu

        Düzce'de down sendromlu Elif'in gelinlik giyme hayali gerçek oldu

        Düzce'de gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu 27 yaşındaki Elif Reçber için düğün töreni düzenlendi.

        Giriş: 03.05.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Reçber, yapay zeka uygulamasıyla fotoğraflarına gelinlik giydirip sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu gören akrabası Elvan Polat, Elif'in gelinlik giyebileceği bir düğün organizasyonu teklifinde bulundu. Elif'in de hoşuna giden bu fikir, el birliğiyle hayata geçirildi.

        Önce gelinlikçiye gidilerek ölçü alındı, daha sonra kuaför ve fotoğraf süreci tamamlanarak Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesisleri'nde yakınlarının da katıldığı bir eğlence düzenlendi.

        Elif'in düğününde damatlığı ise temsili olarak 25 yaşındaki kardeşi Özkan Reçber giydi. Ablasını bir an olsun yalnız bırakmayan Özkan Reçber, gelinle dans etti, pasta kesti, oyun oynadı.

        En büyük hayali olan gelinliği giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Elif Reçber, gazetecilere, "Herkese çok teşekkür ederim. Gelinlik giymek çok güzel bir duygu, çok hoşuma gitti." dedi.

        Özkan Reçber de "Elif, kuzenimiz olan Elvan ablamıza gelinlik fotoğrafı göndermiş. Elvan abla da Elif'e gerçekten çok mu istiyorsun gelinlik giymek diye sormuş, Elif de 'evet' deyince bu organizasyondan bahsetmiş Elvan abla. Süreç bu şekilde başladı." diye konuştu.

        Düğün sürecini anlatan Reçber, "Sonra gelinlikçiye gittik, kuaför, fotoğrafçı derken herkes Elif'in hayalini gerçekleştirmek için çok yardımcı oldu. Ben onu gelinlikle görünce şok oldum, sonra yüzündeki sevinci görünce çok mutlu oldum. 'Ben damat olurum' dedim. Her şeyinde yanındayım, mutlu olması bizim için yeterli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat İhmal edilirse böbreklere zarar vere...
        Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
        Elif'in gelinlik giyme hayali gerçek oldu Yapay zekayla tasarladığı gelinli...
        Düzce Belediyesi'nden çevre dostu yatırım Mayıs sonuna kadar yüzde 20 indir...
        Düzce'de "Vardoba Gürcü Gecesi" renkli görüntülere sahne oldu
        Sürücünün, otomobiliyle park halindeki minibüse çarpıp kaçtığı anlar kamera...
