Düzce'de durakta rahatsızlanan kişiyi belediye otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi

Düzce'de durakta beklerken rahatsızlanarak baygınlık geçiren kişiyi, belediye otobüsü şoförü hastaneye götürdü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ'de görevli otobüs şoförü Cemalettin Bozkurt, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki durakta bekleyen kişinin rahatsızlandığını fark etti.



Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren ve genç kadını otobüse alan Bozkurt, yolcuların da onayını alarak güzergah değiştirip hastaneye gitti.



Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline teslim edilen genç kadın, tedavi altına alındı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Kendi çocuğumuz da var. Bizim de başımıza gelebilirdi. Yardımseverlik ve sevgi, Türk milletinin özünde var." ifadelerini kullandı.





Öte yandan rahatsızlanan kişinin otobüsle hastaneye getirilme anı, araç içi kamerasınca kaydedildi.



