        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ve halk oyunları eşliğinde başladı

        Düzce'de Engelliler Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşü ve halk oyunları eşliğinde başladı

        Düzce'de, "11-15 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" etkinlikleri, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Engelliler Haftası'nın açılışında kentteki özel eğitim okullarının katılımıyla kortej oluşturuldu. Cedidiye Meydanı'nda toplanan özel öğrenciler ve öğretmenleri, Düzce Belediyesi Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, çok özel ve önemli bir günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Cinbir, "Her birimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan bu özel ve güzel insanlarımızın önüne bizden kaynaklı çıkmış engellerin kaldırılması için hepimize düşen sorumlulukların olduğunu düşünüyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, özel eğitimin önemine değinerek, "Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığımız etkinlikler, aslında bir kutlama ifadesi değil, bu alandaki farkındalıkları artırma ve özel gereksinimli her çocuğumuzun, her bireyin, toplumda rahatça yaşamasını sağlamak için destek olma çalışmasıdır." diye konuştu.

        Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Talha Aydoğan da özel bireylerin, yaşamın her aşamasında güçlü şekilde var olabilmesi ve toplumsal farkındalığı artması için bir araya geldiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından özel eğitim öğrencileri, İç Anadolu ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunları gösterileri sundu.

        Engelliler Haftası, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Öğrencilerin eğitim hayatı kültürel miras etkinlikleriyle zenginleşti
        Düzce Üniversitesi Türkiye üçüncüsü
        Cumayeri'nde sanat dolu geceye büyük ilgi Anneler için sahne aldı
        Düzceli gençler Haliç'te kürek çekti Düzce Belediyesi, sporu İstanbul'a taş...
        Anneler Günü'nde belediyeden özel çocuğu olan 3 anneye sürpriz
        Düzce'de akaryakıt istasyonunda renkli görüntüler: Klarnetçi ve davulcu çal...
