Düzce'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kente il dışından uyuşturucu madde getirilerek satılacağı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. hakkında adli işlemlere başlandı.

