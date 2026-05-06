Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de iş merkezi inşaatındaki çökme sonucu 1 işçi yaralandı

        Düzce'de iş merkezi inşaatındaki çökme sonucu 1 işçi yaralandı

        Düzce'de iş merkezi inşaatında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Düzce'de iş merkezi inşaatındaki çökme sonucu 1 işçi yaralandı

        Düzce'de iş merkezi inşaatında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi yaralandı.

        Düzce Belediyesince Cedidiye Mahallesi'nde yürütülen proje kapsamında kalıp beton dökme işlemi sırasında çökme meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan bir işçi, ambulansa alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, Cedidiye Kent Estetiği Projesi 2. Etabı inşaatında, B Blok zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında kalıp kayması meydana geldiği, bunun sonucunda yaklaşık 8 metrelik bir bölümde kalıp çökmesi oluştuğu belirtildi.

        Meydana gelen olayda bir işçinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaşanan olayda bir çalışanımız hafif şekilde yaralanmış olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve tedbir amaçlı gözetim altına alınmıştır. Sağlık durumu iyidir. Olayın nedenlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci kurumumuz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreç yakından takip edilmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        İnşatta beton dökülürken kalıp çöktü: 1 işçi yaralandı
        İnşatta beton dökülürken kalıp çöktü: 1 işçi yaralandı
        Jandarma olayların yüzde 93'ünü aydınlattı
        Jandarma olayların yüzde 93'ünü aydınlattı
        Düzce'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Düzce'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        İl dışından Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli Düzce'de piyasa...
        İl dışından Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli Düzce'de piyasa...
        El hijyenine dikkat çektiler
        El hijyenine dikkat çektiler
        DNA'sından tespit edilen hırsızlık şüphelisi cezaevinde çıktı
        DNA'sından tespit edilen hırsızlık şüphelisi cezaevinde çıktı