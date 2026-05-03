Düzce'de mayıs ayında yüksek kesimlere kar yağdı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor.
Kentte 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kaynaşlı ilçesine bağlı rakımları 1200 ile 1300 metre arasındaki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları beyaza büründü.
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Düzce Valiliğinden yapılan duyuruda, gece saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi, sel, su baskını, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
