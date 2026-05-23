Düzce'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 9'u tutuklandı

Düzce'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan B.K, B.M, E.C, G.Ç, H.Ç, M.Ş, R.K, Ş.K, T.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Şüphelilerden A.Ç.D, B.N.S, F.E, M.G, A.K.A, F.Ç, K.Ş, M.Y, O.D, A.K, D.K. ise savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla, bir kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde 72 müştekinin, "bazı meslek lisesi öğrencilerinin firmalarda çalışıyor gösterilerek haksız teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiğine" yönelik ifadeleri üzerine 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalanmıştı.



Devam eden operasyon kapsamında gözaltı sayısı 21'e yükselmişti.



Tutuklanan 9 zanlının arasında şirket yetkilileri, kamu görevlileri ve gazetecilerin de olduğu belirtildi.

