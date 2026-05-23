        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 9'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 02:00 Güncelleme:
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan B.K, B.M, E.C, G.Ç, H.Ç, M.Ş, R.K, Ş.K, T.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden A.Ç.D, B.N.S, F.E, M.G, A.K.A, F.Ç, K.Ş, M.Y, O.D, A.K, D.K. ise savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla, bir kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde 72 müştekinin, "bazı meslek lisesi öğrencilerinin firmalarda çalışıyor gösterilerek haksız teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiğine" yönelik ifadeleri üzerine 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalanmıştı.

        Devam eden operasyon kapsamında gözaltı sayısı 21'e yükselmişti.

        Tutuklanan 9 zanlının arasında şirket yetkilileri, kamu görevlileri ve gazetecilerin de olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

