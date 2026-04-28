Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan töreni gerçekleştirildi

Düzce kent merkezi ile Kaynaşlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri düzenlendi.



Konuralp Osmangazi İlköğretim Okulu bahçesindeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerin şiir okuduğu, hazırladıkları gösterileri sunduğu etkinliği veliler de izledi.



Okul Müdürü Yener Ertay, programda görev alan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.



Ayrıca Kaynaşlı ilçesindeki bazı okullarda düzenlenen programlarda, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.



