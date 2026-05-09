Düzce'de rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kadın öldü

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Nehri'nde rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti.



Dokuzdeğirmen mevkisinde rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur'un (35) da bulunduğu bot, Esentepe mevkisinde devrildi.



Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur, gözden kayboldu.



Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.



Çamur'un bulunması için rafting botları ile sudan ve kıyıdan arama çalışması başlatıldı.



Çalışmalar sonucu botun devrildiği yere 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde kadının cansız bedenine ulaşıldı.



Kadının cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

