        Düzce'de rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kadın öldü

        Düzce'de rafting botundan düşerek akıntıya kapılan kadın öldü

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Nehri'nde rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Dokuzdeğirmen mevkisinde rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur'un (35) da bulunduğu bot, Esentepe mevkisinde devrildi.

        Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur, gözden kayboldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Çamur'un bulunması için rafting botları ile sudan ve kıyıdan arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalar sonucu botun devrildiği yere 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        Kadının cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

