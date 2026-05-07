        Düzce'de şenliğe katılan çocuklar spor ve eğlence dolu bir gün geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Kaynaşlı Şehir Stadyumu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Belediye işbirliğinde organize edilen şenliğe 8-10 yaş arası 300 çocuk katıldı.

        Çocukların küçük yaşta spora yönlendirilmesinin hedeflendiği şenlikte çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye, Yeşilay ve Türk Kızılayın kurduğu farklı oyun alanlarında ip atlama, koşu, atıcılık gibi etkinliklere katıldı.


        Çocuklar şenlikte, spor ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

        Şenliklerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, "Çok güzel bir günde çocuklarımız sporla eğleniyor ve spor alışkanlıkları gelişiyor. Bu organizasyonu burada yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
