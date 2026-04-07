Düzce'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede öldü

Düzce'de otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kurtsuyu Kavşağı'nda dün R.D'nin kullandığı 81 AFP 035 plakalı otomobil ile çarpışan 54 AJD 593 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Tevfik C. (73), tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.