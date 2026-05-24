Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araç ile şüpheliler O.N.Ç, K.A, B.G. ile S.B.A'nın üzerinde yaptığı aramada, 30 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.
Şüphelilerden O.N.Ç. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
