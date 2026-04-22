Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Azmimilli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi. Olayla ilgili çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan A.S. (25) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şüpheliye de işlem yapıldı.

