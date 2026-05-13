        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de vatandaşlar sosyal deneyle engelli bireyleri anlamaya çalıştı

        Düzce'de vatandaşlar sosyal deneyle engelli bireyleri anlamaya çalıştı

        Düzce Belediyesi, "Engelliler Haftası" kapsamında hazırladığı sosyal deneyle vatandaşların engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları daha yakından hissetmesini amaçlayarak, sokakta farklı senaryolar üzerinden insanlara empati deneyimi yaşattı.

        Giriş: 13.05.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği işbirliğinde "Engelliler Haftası" kapsamında gerçekleştirilen sosyal deneyde, vatandaşlara işitme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları iletişim zorlukları anlatılmaya çalışıldı.

        Millet Bahçesi ve Anıtpark Meydanı’nda gerçekleştirilen sosyal deneyde, senaryo gereği işaret dili eğitmeni ve tercümanı Burcu Çatalbaş, sokaktan geçen vatandaşlara işaret dili kullanarak hastanenin adresini sordu.

        Sosyal deney kapsamında vatandaşların işaret diline karşı yaklaşımları, iletişim kurma çabaları ve verdikleri tepkiler de kayıt altına alındı. Bazı vatandaşlar yardımcı olabilmek için yoğun çaba gösterirken, bazıları ise işaret dilini anlayamadığı için kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

        İşaret diliyle adres tarif etmekte zorlanan vatandaşların büyük bölümü, iletişimi sürdürebilmek adına yazarak anlaşma yoluna gitti. Bazıları ise empati göstererek sorulan adrese birlikte gitmeyi teklif etti.

        - Gözleri kapalı yürümeye çalıştılar

        Etkinliğin ikinci bölümünde ise oluşturulan şerit alanda vatandaşların gözleri bağlanarak yaklaşık 20 metre yürümeleri istendi. Katılımcılara bunun bir yarış olduğu ve parkuru tamamlayanlara hediye verileceği bilgisi verildi.

        Ancak birçok vatandaş, gözleri kapalı şekilde yön bulmakta zorlandı ve parkuru tamamlayamadı. Böylece görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı fiziksel ve psikolojik zorlukların deneyimlenmesi amaçlandı.

        Deney sonrasında yapılan röportajlarda, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde görme engelli bireyin yaşamını bu şekilde sürdürdüğü hatırlatıldı. Katılımcılar, kısa süreli deneyimin ardından görme engelli bireylerin yaşadığı güçlükleri daha iyi anladıklarını ifade ederek duygu dolu açıklamalarda bulundu.

        Sosyal deneyin ardından vatandaşlara, işaret dili alfabesinin yer aldığı bilgilendirici materyaller dağıtıldı​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Heyecan sürüyor!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Ümraniye'de alevler gökyüzünü kapladı
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Düzce'de yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı
        Hafif ticari araç ile özel halk otobüsü çarpıştı; kaza kamerada
        Düzce ve Safranbolu TSO'dan stratejik iş birliği
        Raftingde Türkiye şampiyonasında önemli başarı
        Batı Karadeniz'de bölgesel turizm kalkınması için ilk adım atıldı Birlik Ba...
        14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı
