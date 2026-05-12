Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de Yeşilay gönüllüleri farkındalık standı açtı

        Düzce'de Yeşilay gönüllüleri farkındalık standı açtı

        Yeşilay gönüllüleri, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Hıdırellez şenliklerinde farkındalık standı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 18:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de Yeşilay gönüllüleri farkındalık standı açtı

        Yeşilay gönüllüleri, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Hıdırellez şenliklerinde farkındalık standı açtı.

        Yeşilay Düzce Şubesi ve Düzce Üniversitesi Genç Yeşilay üyesi gönüllüleri, Hilaltepe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerine katıldı.

        Gönüllülerce açılan farkındalık standında vatandaşlar tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Şenlikte çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği de yapan gönüllüler, katılımcılara Yeşilay bilekliği hediye etti.

        Gönüllüler, etkinlikte çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak sağlıklı yaşama dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        SGK Düzce İl Müdürü Köroğlu, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalar...
        SGK Düzce İl Müdürü Köroğlu, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalar...
        Düzce'de devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta çiftlik kurdu
        Düzce'de devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta çiftlik kurdu
        Düzce'nin "kusursuz" istihdam modeli
        Düzce'nin "kusursuz" istihdam modeli
        Düzce'de şantiye demliğinde "kabuk" var İçini yiyorlar, dışını demliyorlar...
        Düzce'de şantiye demliğinde "kabuk" var İçini yiyorlar, dışını demliyorlar...
        Akçakoca'da orman köylüsüne ORKÖY desteği
        Akçakoca'da orman köylüsüne ORKÖY desteği
        Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı