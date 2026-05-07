Düzce'den AB ülkelerine 4 ayda 4 bin 461 ton iç fındık ihracı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 4 bin 461 ton iç fındık satışı yapıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerine ilişkin açıklamasında, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.



Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü aktarılan açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026, martta 957 ve nisanda 1667 ton olmak üzere toplam 4 bin 461 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı kaydedildi.



Açıklamada, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının başlayacağı bilgisine de yer verildi.

