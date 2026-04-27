"Fotoğraflı hatırlatma" terapisiyle Alzheimer hastalarının hafızaları tazeleniyor

ÖMER ÜRER - Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde hizmet alan yaşlılar, uzman ekip eşliğinde gerçekleştirilen günlük aktivitelerle motor becerilerini, "fotoğraflı hatırlatma" terapisiyle de bilişsel hafızalarını geliştiriyor.



Belediye ve hayırsever işbirliğinde 2024'te kurulan merkeze gelen 32 yaşlıya, belirli günlerde sosyal hizmet uzmanı, hemşire, gerontolog (yaşlılıkla ilgili uzman hekim), ergoterapist (iş ve uğraşı terapisti), yaşlı bakım personeli ve antrenörlerden oluşan 10 kişilik ekiple hizmet veriliyor.



Hastalıklarının derecelerine göre çeşitli yöntemlerle tedavi gören yaşlılar, Alzheimer hastalığına yönelik "fotoğraflı hatırlatma" terapisi de alıyor. Hastalara, klinikte oluşturulan özel odada yapılan 45 dakikalık seanslarda kendilerine ait fotoğraflarla ilgili sorular yöneltiliyor.



Kişilerin geçmişinden kendileri, aileleri, yakınları ve arkadaşlarına ait görseller kullanılarak gerçekleştirilen zihinsel egzersizlerle, hastaların uzun süreli belleklerindeki bilgiler kullanılarak bilişsel hafızalarının geliştirilmesi hedefleniyor.



- "Bazen her gün yeniden tanışabiliyoruz"



Merkez sorumlusu Özge Mert, AA muhabirine, 10 personelin görev yaptığı merkezden hizmet alan 32 yaşlının sabah evlerinden alınıp akşam bırakıldığını söyledi.



Hasta gruplarına "başlangıç" ve "orta" evre olarak ayrı ayrı hizmet verdiklerini anlatan Mert, "Bu hastalarımız gün içerisinde gerontolog, ergoterapist eşliğinde belirlenen etkinlikleri yapıyor. Sabah sağlık taramaları, öğleden sonra ise zihinsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz." dedi.



Mert, Alzheimer hastalığının bir unutkanlık hastalığı olduğuna değinerek, başlangıç evresindekilerin merkezdeki personeli hatırladığını ancak orta evre hastalarının unuttuğunu kaydetti.



"Bazen her gün yeniden tanışabiliyoruz" diyen Mert, hastaları yakından tanıdıkları için bu tür durumlarda nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilerek hareket ettiklerini dile getirdi.



Mert, "Bu yüzden onların gençlik fotoğraflarını alarak albüm düzenlemeleri yapıyoruz. O fotoğraflar hem onlar için hem bizim için çok güzel anı. Bazen fotoğraflarını hatırlamıyorlar. Kendi fotoğraflarının tanıdık geldiğini söylüyorlar. 'Ben bunu bir yerden tanıyorum, kim bu' diye bize soruyorlar. 'Burası neresi, sana kimi hatırlatıyor' diye hatırlatmaya çalışıyoruz. Bazıları duygulanıyor." ifadesini kullandı.



- "Buraya geldiğimde kendimi genç hissediyorum"



Merkezde hizmet alan 75 yaşındaki Mehmet Sıtkı Demir, gençlik fotoğrafını gördüğünde duygulandığını ve gençlik yıllarına geriye döndüğünü dile getirdi.



Demir, "O günler elimize bir daha geçmez. O günler gitti, giden geri gelmez." dedi.



78 yaşındaki Gülten Akbulut da fotoğraf gösterildiğinde gençliğinin aklına geldiğini belirterek, "Gençliğimi o kadar özledim ki, 'Bu yaşlılık neden geldi' diyorum ama buraya geldiğimde kendimi genç hissediyorum." diye konuştu.

