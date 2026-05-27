        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Karabük'te "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu

        Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Karabük'te "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu

        Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Karabük'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelik oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan bazı kişiler, hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralandı.

        Kentteki hastanelere başvuran yaralıların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 28 yaşındaki Orhan İlten, gazetecilere besi çiftliklerinin bulunduğunu ve her sene kurban kesimi yaptıklarını söyledi.

        İlten, Adapazarı ilçesinde 26 hayvan keseceklerini belirterek, "Hayvanı caraskala alıp havaya kaldırmıştık. O arada amcamın elinden bıçak kaydı, parmağıma geldi. Böyle ufak kazamız oldu, çok şükür 4 dikişle atlattık." dedi.

        Kasaplara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan İlten, "Dikkat edin, acele etmeyin. Amca beni yaktın... Paniğe gerek yok, sakinlikle her şey oluyor. Yarım saat, bir saat geç olabilir ama temiz olsun, kazasız olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        - Düzce

        Düzce'de kurban keserken yaralanan 57 kişi hastanelik oldu.

        Kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralananlar, yakınları tarafından ya da ambulansla hastanelere getirildi.

        Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 32 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Kentte bayram namazının ardından kurban kesenlerden bazıları, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle, bazıları ise kontrol altına almaya çalıştıkları hayvanların darbeleriyle yaralandı.

        Elinden yaralanarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne başvuran Rıdvan Karakaya, gazetecilere, olayın kesim sırasında olduğunu belirterek, "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle elimizi kesmiş bulunmaktayız. Herkese hayırlı bayramlar, kazasız bayramlar diliyorum. Buradan da emniyete gideceğim, amcamı şikayette bulunacağım." ifadelerini kullandı.

        - Bolu

        Bolu'da kurban keserken kendini yaralayan 18 "acemi kasap" hastanelik oldu.

        Kurban kestikleri ya da et işledikleri esnada yaralananlar, kendi imkanları ya da ambulanslarla ildeki hastanelere müracaat etti.

        Hastanelerin acil servislerinde ayakta tedavi edilen acemi kasaplar taburcu edildi.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne başvuran Ahmet Kemal Yekova, "Kurbanın içini boşaltırken yağlı sap elimden kaydı. Bıçak elimi kesti. Doktorlar da sağ olsunlar, 3 tane dikiş attılar." dedi.

        - Karabük

        Karabük'te kurban kesimi sırasında yaralanan 5 "acemi kasap", hastanelik oldu.

        Kurban kesmek isterken yaralanan 5 kişi, kendi imkanlarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

