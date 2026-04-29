Sarsılmaz, yeni nesil silah sistemleri ve robotik platformlarını SAHA 2026'da sergileyecek

Türk savunma sanayisi şirketlerinden Sarsılmaz, yerli mühendislik gücüyle geliştirdiği yeni nesil savunma sistemlerini ve entegre üretim kabiliyetlerini SAHA 2026'da tanıtacak.



Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sarsılmaz, fuar öncesinde Düzce'deki tesislerini basın mensuplarına açtı.



Sarsılmaz, silah, mühimmat, robotik platformlar, uzaktan komutalı sistemler, orta kalibre çözümler, hassas üretim kabiliyetleri ve entegrasyon altyapısıyla savunma sanayisine bütüncül çözümler sunan bir teknoloji şirketi konumunda bulunuyor.



Düzce'de 120 bin metrekare alan üzerine kurulu entegre üretim tesisiyle Avrupa'nın en büyük silah üretim merkezine sahip olan Sarsılmaz, 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, yüksek hassasiyetli üretim altyapısı, güçlü AR-GE kabiliyeti ve grup şirketleriyle oluşturduğu ekosistem sayesinde modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştiriyor.



SAHA 2026 öncesinde gerçekleştirilen basın turunda, Sarsılmaz'ın üretim gücü, mühendislik altyapısı, kalite kontrol süreçleri, AR-GE merkezleri ve entegrasyon kabiliyetleri yerinde incelendi.



- Entegre savunma çözümleri



Basın turu sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve BEST Defence Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akalın, modern muharebe sahasında başarının artık tekil ürünlerden değil, birbirleriyle uyumlu çalışan entegre sistemlerden geçtiğini vurguladı.



Akalın, Sarsılmaz'ın grup şirketleriyle birlikte oluşturduğu yapının silah sistemleri, mühimmat, uzaktan komutalı sistemler, robotik platformlar ve kritik alt bileşenleri aynı mühendislik yaklaşımı içinde geliştiren güçlü bir model sunduğunu belirterek, "Bugün savunma sanayi artık yalnızca ürünlerin rekabet ettiği bir alan olmaktan çıkmıştır. Artık sadece bir silah üreticisi olmak yeterli değildir. Bir teknoloji şirketi olarak konumlanmak zorunludur." dedi.



Murat Akalın, ziyaretçilerinin fuarda sadece ürünleri değil, birlikte çalışan sistemleri, entegre kabiliyetlerini ve gelecek operasyonel senaryoları gözlemleme fırsatı bulacağını dile getirdi.



- Avrupa'nın en büyük entegre silah fabrikası



Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ise şirketin yaklaşık 150 yıla dayanan tarihsel birikimini, bugünün savunma teknolojileriyle birleştiren güçlü bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti. Aliş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu miras teknoloji, inovasyon, AR-GE ve milli üretim anlayışlarıyla örülmüş bir başarı hikayesidir. Burası Avrupa'nın en büyük entegre silah fabrikasıdır. Tabanca, makineli tabanca, piyade tüfekleri ve her çeşit makineli tüfek ve top imal etmektedir. Daha doğrusu bir ordunun, kolluk kuvvetlerinin ihtiyacı olan bütün silahları imal etmekteyiz. Entegre olarak yerlilik oranımız yüzde 95'ten aşağı değildir. Bazı durumlarda yüzde 99'a çıkmaktadır. Böyle bir katma değere sahibiz."



Şirketin 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Aliş, "Artık dünyada global bir marka oluşturduk. Sarsılmaz artık sadece bir savunma şirketi değil, bir teknoloji şirketi oluşumunda. Savunma sanayisindeki teknoloji oluşumuna eşlik etmiyoruz, biz orada rol alıyoruz, yön veriyoruz." diye konuştu.



- Şirketin entegre çözümleri yerinde izlendi



Etkinlikte, aralarında SAR Dron Killer tüfek ailesi, SARBOT robotlarının yeni versiyonlarının bulunduğu bir dizi ürün tanıtıldı, performanslarından örnekler sergilendi.



LA2 Dynamics tarafından geliştirilen SARBOT, keşif-gözetleme ve yüksek riskli silahlı müdahale görevlerinde insan hayatını riske atmadan etkin çözümler sunuyor. Türkiye'nin ilk silahlı robotu olarak konumlanan SARBOT'un, yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen yeni versiyonunun dünya lansmanının SAHA 2026'da yapılması planlanıyor.



Sarsılmaz SARBOT eğitmenleri, robotun yeni kabiliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:



"Sarsılmaz'ın Türkiye'nin ilk silahlı robot olarak tanıttığı SARBOT-L modelini daha önceden SAR-109T silah modeli ile birlikte devreye alınmıştı. Ama o model hem silah menzili olarak daha kısaydı hem de merdiven çıkamıyordu. Şimdiki modelimiz 47 kilograma kadar çıktı. Merdiven de çıkabilmekte. Daha çok sensör bulundurarak etrafı daha iyi haritalandırma, otonom olarak geri dönme gibi işlevleri yapabilmekte. Saatte 7,2 kilometre hıza sahiptir. Mağaralarda, asker ve polisin giremeyeceği operasyonlarda kullanılıp, personeli riske atmadan operasyonlarını tamamlanmasına olanak vermektedir."



- Yenilenen "dron killer" ailesi de SAHA 2026'da yerini alacak



En kritik tehdit başlıklarından biri haline gelen insansız hava araçlarına karşı geliştirilen SAR Dron Killer sistemi ve radarlı platformlar da öne çıkan çözümler arasında yer aldı. Gövdesi, mekanizması ve uyumlu aksesuarlarıyla zorlu saha koşullarında yüksek dayanıklılık ve operasyonel güvenilirlik sağlayacak şekilde geliştirilen sistem imha senaryosu üzerinden tanıtıldı.



Sarsılmaz silah yetkilisi ve eğitmeni Besim Açıkbaş, "dron killer" ailesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



"Dron killer, dron tehditlerine karşı aranan çözümler neticesinde üretilmiş bir yapıdır. Tüfek, namlu dağılım değerlerinin en uygun seviyede olması için performanslı şekilde üretilmiş 47 santimetre bir namluya sahip. Üzerinde bulunan mekanik nişangah, fiberoptik arpacık sayesinde hedef üzerine rahat bir şekilde odaklanılmasını sağlayan bir yapı. Üzerinde farklı ortamlara da kullanıma gerek duyulabilecek optiklerin takılmasına gündüz optikleri, gece görüş, termal gibi imkan veren bir yapıya sahiptir. Ön taraflarında bulunan ray sistemleriyle hem çift taraflı bağlantılar, kayış bağlantıları yapılabilirken sağ ve solak kullanıcılar için operasyonda ihtiyaç duyulabilecek farklı aksesuarların takılmasına da imkan verir."



Silahın 7 artı 1 fişek kapasiteli şekilde, taktik kullanıma uygun olması için taktik kurma kolu, taktik ayaklama mandalı, ergonomik kabze yapısı ve hassas tetiği ile ön plana çıktığına işaret eden Açıkbaş, şunları kaydetti:



"Kullanıcının taşıma kolaylığını sağlayacak olan katlanabilir, teleskopik 5 kademeli ayarlanabilir bir dipçiği var. Bu dipçiğe atışlar esnasında geri tepme sönümlendirici sistem entegre edilmiştir. Bu sistem en ağır fişekleri dahi kullanırken kullanıcıların geri tepmeyi en az şekilde vücutlarında hissetmesine yardımcı olur. Üst üste seri atışların kolaylıkla yapılmasını sağlayabilecek bir yapısı bulunmaktadır. Farklı alanlarda kullanım isteklerine cevap vermek adına 47 santimetre namlunun yanında 61 ve 71 santimetre olarak da üretilerek bir 'dron killer' ailesi haline getirilmiştir."



