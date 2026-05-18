16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Edirne'de başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Edirne'de başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Edirne'de başladı.
Şampiyona, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki Fenerbahçe A ile TED Ankara Kolejliler ev Edirne Spor Salonu'ndaki Çankaya Belediyesi ile Nesibe Aydın takımlarının karşılaşmalarıyla başladı.
Organizasyonda A, B, C, D gruplarında Fenerbahçe A, Fenerbahçe B, TED Ankara Kolejliler, Samsun Canik Belediyesi, Gelecek Akademi, Botaş, Çaykur Rize, ÇBK Mersin, Gallardo, Çankaya Belediyesi, Nesibe Aydın, Emlak Konut A, Emlak Konut B, İzmit Zirve, Nilüfer Belediyesi ve Eskişehir Çağdaş Kolejliler takımları mücadele edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.