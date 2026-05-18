Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Edirne'de başladı.



Şampiyona, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki Fenerbahçe A ile TED Ankara Kolejliler ev Edirne Spor Salonu'ndaki Çankaya Belediyesi ile Nesibe Aydın takımlarının karşılaşmalarıyla başladı.



Organizasyonda A, B, C, D gruplarında Fenerbahçe A, Fenerbahçe B, TED Ankara Kolejliler, Samsun Canik Belediyesi, Gelecek Akademi, Botaş, Çaykur Rize, ÇBK Mersin, Gallardo, Çankaya Belediyesi, Nesibe Aydın, Emlak Konut A, Emlak Konut B, İzmit Zirve, Nilüfer Belediyesi ve Eskişehir Çağdaş Kolejliler takımları mücadele edecek.









