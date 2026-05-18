        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 18.05.2026 - 14:40 Güncelleme:
        İba, mesajında 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin milletin azim ve kararlılığıyla büyük bir kurtuluş destanına dönüştüğünü ifade eden İba, "19 Mayıs, milletimizin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün aynı zamanda Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin de en güçlü göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesinin gençler olduğunu vurgulayan İba, Samsun'da yakılan meşalenin bugün de aynı kararlılık ve gururla gençler tarafından taşındığını kaydetti.

        İba, 19 Mayıs ruhunun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma yolunda gençlerimizin azmi, enerjisi ve heyecanı en büyük ilham kaynağımız olacaktır." ifadelerine yer verdi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirten İba, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        - Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç imzasıyla yayımlanan mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının yeşerdiği, kurtuluş mücadelesinin başladığı önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

        Milletin büyük fedakarlıklarla verdiği mücadelenin, bugünkü güçlü Türkiye’nin temellerini oluşturduğuna dikkat çekilen mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, şehitler ve gazilerin rahmet ve şükranla anıldığı ifade edildi.

        Mesajda, "Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, bu anlamlı günün ülkemizin geleceğini tesis edecek gençlerimize yol gösterici olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

        - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası


        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Irmak, mesajında 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetin, çağdaş, üretken ve güçlü Türkiye idealini geleceğe taşıyacak genç nesillerin azim ve kararlılığıyla yükseleceğini ifade eden Irmak, gençlerin eğitimden ekonomiye, bilimden teknolojiye kadar her alanda ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güç olduğunu kaydetti.

        Irmak, başta gençler olmak üzere tüm milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

