Adalet Bakanı Gürlek, Edirne'de gençlerle buluştu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne'de gençlerle buluştu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.



Selimiye Camisi'nde cuma namazını eda eden Gürlek, 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan, "Genç Ofis" olarak kullanılan Peykler Medresesi'nde gençlerle bir araya geldi.



Gençlerle sohbet eden ve soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.



AK Parti İl Başkanı Belgin İba tarafından karşılanan Gürlek, partililerle buluştu.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu'nun da yer aldığı programın sonunda Bakan Gürlek'le partililer fotoğraf çektirdi.



Ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve partililerle bir araya gelen Gürlek, Trakya Anadolu Birlik Derneğine de ziyarette bulundu.



Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katılan Gürlek, daha sonra kentten ayrıldı.

