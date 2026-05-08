        Antakya Medeniyetler Korosu deprem dayanışmasını konserlerle yaşatıyor

        CİHAN DEMİRCİ - Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun Şefi Yılmaz Özfırat, deprem gerçeğini unutturmamak amacıyla yurt içi ve dışında konserler verdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Halkbank sponsorluğunda düzenlenen konser programı kapsamında Edirne’ye gelen Özfırat, AA muhabirine, hem depremin izlerini unutturmamayı hem de dayanışma ruhunu yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

        Hatay'ın yeniden ayağa kalkma sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Özfırat, kentte önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

        Deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Özfırat, çadır ve konteynerlerde yaşayan vatandaşların zamanla evlerine yerleşmeye başladıklarını anlattı.

        Depremin ardından insanların unutulmak istemediklerini belirten Özfırat, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte insanlara deprem gerçeğini unutturmamaya çalışıyoruz. 'Bugün bize, yarın size' demek istiyoruz. Bir depremzede görürseniz lütfen ona acımayın, tutun kolundan, bir çay ya da kahve ısmarlayın, halini hatırını sorun çünkü yaşanan olay o kadar büyük bir olaydı ki insanlar artık unutulmak istemiyor. Devletin sıcak gücünü de insanlara göstermek istiyoruz."

        - "En kötü günümüzde yanımızda oldunuz, biz de bunu göstermek istiyoruz"

        Yaklaşık 200 müzisyenden oluşan koronun depremde 7 üyesini kaybettiğini belirten Özfırat, birçok koro üyesinin enkazdan çıkarıldığını, kendisinin de 8 saat sonra kurtarıldığını söyledi.

        Depremin ardından toparlanma sürecine girdiklerini anlatan Özfırat, ilk konserlerini depremden etkilenen 11 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Adıyaman'da yaşamını yitiren öğrencileri de her konserlerinde andıklarını belirten Özfırat, "Adıyaman'da hayatını kaybeden 26 öğrenci, 4 veli ve 5 öğretmeni her konserimizde yad etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Yurt içi konserlerine Antalya'dan başladıklarını anlatan Özfırat, Tunceli, Edirne, Kars, Iğdır, Kayseri ve Konya'da da sahne aldıklarını söyledi.

        Özfırat, konserlerin kendileri için teşekkür niteliği taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Türkiye’nin her noktasına gidip insanlara dokunmak istiyoruz. Aslında bu, bir teşekkür konseri çünkü deprem 11 ilde olmadı, 81 ilde oldu. Herkes, bizimle aynı acıyı, aynı derdi yaşadı. Herkes, yaramıza koştu. Bu iyileşme sürecinde Türkiye'nin her noktasındaki insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Bize destek oluyorlar, umudumuzu yeşertiyorlar. Bu, bizim için çok önemli."

        Yurt dışı konserlerine de devam ettiklerini belirten Özfırat, bu yıl Hollanda, Belçika ve Almanya'da konser verdiklerini, ilerleyen süreçte Çin turnesine çıkacaklarını söyledi.

        Deprem döneminde Türkiye'ye yardım eden ülkelere teşekkür ziyaretleri gerçekleştirmek istediklerini anlatan Özfırat, "En kötü günümüzde yanımızda oldunuz, biz de bunu göstermek istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

