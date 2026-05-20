        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Ayçiçeğinde verimi artıracak proje kapsamında ikinci yıl ekimleri yapıldı

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi" kapsamında ikinci yıl ekimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi" kapsamında ikinci yıl ekimleri gerçekleştirildi.


        Saraçhane Köyü'nde Dr. Birol Deviren'e ait üretim alanında sürdürülen proje kapsamında, mayıs ayı üçüncü ekim çalışmaları tamamlandı.


        Projeyle, farklı toprak işleme yöntemleri ile ekim zamanlarının ayçiçeği verimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçların üreticilere rehber olması hedefleniyor.


        Çiftçi şartlarında yürütülen çalışmalarda pulluk ile toprak işleme, çizel ile toprak işleme ve anıza ekim olmak üzere üç farklı yöntem uygulanarak ekimler gerçekleştirildi.


        Ayrıca mart ve nisan aylarında ekimi yapılan ayçiçeklerinin çimlenme ve çıkış durumları yerinde incelenerek teknik değerlendirmelerde bulunuldu.


        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin yanında olmaya ve verimli, sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemeye devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

