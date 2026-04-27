        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci başladı

        Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci başladı

        Edirne'deki Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Pazar yerinde gerçekleştirilen kura öncesi konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, esnafa bol kazançlar diledi.

        Daha önce kooperatif tarafından Ulus Pazarı adıyla işletilen pazarın, Balkan Pazarı olarak hizmet vereceğini anımsatan Çerkez, "Müracaatları değerlendirdik. Noter huzurunda yerleri belirleyeceğiz. Balkan Pazarı'nın düzenli işletilmesi için sizlerin desteğiyle elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Edirne Belediyesi Hukuk Müşaviri Eren Kayalı da pazar yerlerinin üçüncü kişilere kiralanmasını önlemek için her cuma zabıta ekiplerinin kimlik tespiti yapacağını dile getirdi.

        Sözleşmede belirtilen kurallara uyulmaması halinde yönetmelik hükümleri gereğince tahsisin iptal edilebileceğini vurgulayan Kayalı, pazarda sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satışına izin verilmeyeceğini ifade etti.

        Edirne Pazarcılar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ise pazarın hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından odaya kayıtlı 142 esnafın tezgah açacağı yerler noter tarafından kurayla belirlendi.

        Çevre il ve ilçelerden gelerek pazardaki 298 parselde tezgah açmak isteyen esnafın başvuruları 28-29 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon’da kabul edilecek.

        Kura çekimi ise 30 Nisan saat 13.00’de Balkan Pazarı'nda gerçekleştirilecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak

        Benzer Haberler

        Esnaftan bankalara çağrı: "POS komisyonu sıfırlansın"
        Esnaftan bankalara çağrı: "POS komisyonu sıfırlansın"
        Trakya Üniversitesinden kamu personeline yapay zeka eğitimi
        Trakya Üniversitesinden kamu personeline yapay zeka eğitimi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Yunus Sezer, devlet korumasındaki çocuklarla piknik yaptı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, devlet korumasındaki çocuklarla piknik yaptı
        Edirne'de Galatasaray'ın galibiyeti coşkuyla kutlandı
        Edirne'de Galatasaray'ın galibiyeti coşkuyla kutlandı
        Edirne ve Tekirdağ'da Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı
        Edirne ve Tekirdağ'da Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı