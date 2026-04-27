Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci başladı

Edirne'deki Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.



Pazar yerinde gerçekleştirilen kura öncesi konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, esnafa bol kazançlar diledi.



Daha önce kooperatif tarafından Ulus Pazarı adıyla işletilen pazarın, Balkan Pazarı olarak hizmet vereceğini anımsatan Çerkez, "Müracaatları değerlendirdik. Noter huzurunda yerleri belirleyeceğiz. Balkan Pazarı'nın düzenli işletilmesi için sizlerin desteğiyle elimizden geleni yapacağız." dedi.



Edirne Belediyesi Hukuk Müşaviri Eren Kayalı da pazar yerlerinin üçüncü kişilere kiralanmasını önlemek için her cuma zabıta ekiplerinin kimlik tespiti yapacağını dile getirdi.



Sözleşmede belirtilen kurallara uyulmaması halinde yönetmelik hükümleri gereğince tahsisin iptal edilebileceğini vurgulayan Kayalı, pazarda sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satışına izin verilmeyeceğini ifade etti.



Edirne Pazarcılar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ise pazarın hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından odaya kayıtlı 142 esnafın tezgah açacağı yerler noter tarafından kurayla belirlendi.



Çevre il ve ilçelerden gelerek pazardaki 298 parselde tezgah açmak isteyen esnafın başvuruları 28-29 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon’da kabul edilecek.



Kura çekimi ise 30 Nisan saat 13.00’de Balkan Pazarı'nda gerçekleştirilecek.







