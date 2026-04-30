Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci tamamlandı

        Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci tamamlandı

        –Edirne Belediyesi tarafından Balkan Pazarı'nda esnafın tezgah yerlerinin belirlenmesine yönelik kura süreci tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçen hafta yerel esnaf için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından şehir dışından gelecek esnaflar için de pazar yerinde kura çekimi yapıldı.

        Şehir dışından pazarda tezgah açmak için 370 kişi başvurdu.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada yarın açılacak pazarda hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Geçen hafta Edirneli esnafın yerlerini belirlendiği kura çekimi sonrası bugün de şehir dışından tezgah açacak 300 esnafın belirleneceğini ifade eden Çerkez, "İlk kuralar çekilmişti. Daha sonra ikinci kuralar için Edirne dışındaki pazarcı esnaflarımızdan 2 gün boyunca müracaat alınmıştır. Bugün de noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.'' dedi.

        Edirne Belediyesi Hukuk Müşaviri Eren Kayalı da katılım şartları ve pazar kurallarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Tezgahların kullanım şartları hususunda esnafı uyaran Kayalı, "En önemli husus, tezgahın kurada çıkan kişi tarafından kullanılmasıdır. Herhangi bir devir, alt kira, tahsis ya da hava parasıyla üçüncü şahıslar tarafından işletilmesi söz konusu değildir. Bunun tespiti halinde tahsis iptal edilir.'' dedi.

        Ardından Edirne 4. Noteri huzurunda kuralar çekildi.

        Balkan Pazarı yarın hizmete alınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

