        Trakya Üniversitesinde "Balkanlarda Türk Kültür Mirası Üzerine Değerlendirme" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Balkan coğrafyasındaki Türk kültür mirası ele alındı.


        Programın açılışında konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, "Bahar Konferansları" serisinin önemine değindi.


        Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Güner ise Trakya Üniversitesinin Balkanlar ile olan tarihsel ve kültürel bağlarına dikkati çekti.


        Konferansta konuşan Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, Osmanlı’nın Balkanlar'daki varlığının yalnızca askeri bir süreç olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.


        İbrahimgil, bu sürecin aynı zamanda bir "medeniyet göçü" olduğunu ifade ederek, 1389 Kosova ve 1453 İstanbul'un fethinin ardından başlayan yerleşim sürecini dört başlık altında değerlendirdi.


        Alperenlerin bölgeyi fethe hazırladığını aktaran İbrahimgil, Ahiler ve esnaf teşkilatlarının ekonomik yapıyı güçlendirdiğini, dervişler ve tekkelerin sosyal ve kültürel dokuyu şekillendirdiğini kaydetti.


        Program sonunda Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz tarafından Prof. Dr. İbrahimgil'e hediye takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
