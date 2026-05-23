    Takipte Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Bayram tatilinin sanatsal rotası: Edirne Bienali

        Bayram tatilinin sanatsal rotası: Edirne Bienali

        SALİH BARAN - Edirne'de bu yıl ilki düzenlenen Edirne Bienali, tarihi mekanlarla çağdaş sanatı buluşturan yapısıyla Kurban Bayramı tatilinde sanatseverlerin uğrak noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kent merkezinde 21 Mayıs'ta başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek bienal, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle, Resim Heykel Müzeleri Derneği ve Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

        Kentin farklı tarihi noktalarına yayılan etkinlikler, kenti adeta bir sanat rotasına dönüştürüyor.

        "Köprüler" temasıyla düzenlenen bienalde, 23 ülkeden 213 sanatçı, fotoğraf, heykel, yeni medya, yapay zeka ve performans gibi farklı disiplinlerde eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

        - Köprüler kenti Edirne

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, bienalin temasının Edirne'nin tarihi kimliğiyle güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

        Edirne'nin tarih boyunca kültürleri ve medeniyetleri birbirine bağlayan bir şehir olduğunu belirten Soytürk, "Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan kadim bir hafızanın taşıyıcısı olan Edirne, aynı zamanda köprüleriyle de simgeleşmiş bir kent. Bienalin 'Köprüler' teması bu yönüyle şehre çok yakıştı. Tüm sanatseverlerimizi kentimize bekliyoruz. Özellikle 9 günlük bayram tatilinde yakın illerde yaşayan sanatseverlerin bienaldeki eserleri görmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Edirne'nin yalnızca bienale ev sahipliği yapan bir şehir değil, başlı başına bir sanat eseri olduğunu ifade eden Soytürk, kentteki tarihi yapıların da başlı başına kültürel miras niteliği taşıdığına dikkati çekti.

        Soytürk, bienal sayesinde tarihi mekanların çağdaş sanatla yeniden yorumlandığını belirtti.

        Meriç Köprüsü'nde sergilenen bazı eserlerin ziyaretçilere tarihsel çağrışımlar yaptığını anlatan Soytürk, tarihi gar binasında yer alan vagon enstalasyonunun ise Balkan göçlerini ve yolculuk hafızasını yeniden düşündürdüğünü söyledi.

        Bienalin kente yeni bir turizm kimliği kazandıracağını vurgulayan Soytürk, "İnanç, kültür, spor ve sağlık turizmiyle öne çıkan Edirne, şimdi sanat turizmiyle de yeni bir destinasyon haline geliyor." dedi.

        Soytürk, bienalin ilk günlerinden itibaren hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek Edirne'nin sahip olduğu tarihi miras ile çağdaş sanatın birleşiminin kente yeni bir kültürel dinamizm kazandıracağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

