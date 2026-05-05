CHP Genel Başkan Yardımcıları Tamaylıgil, Bağcıoğlu ve Gökçen, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil, Yankı Bağcıoğlu ve Gökçe Gökçen, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.





CHP'li heyet, Edirne'deki programına, partilerinin il başkanlığı ziyaretiyle başladı. Partililerle buluşan CHP'li heyet, daha sonra basın toplantısı düzenledi.



Gökçen, Türkiye genelinde geniş katılımlı saha çalışması yürüttüklerini belirterek, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatlarıyla 81 il ve 973 ilçede vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.



Ekonomi, adalet ve güvenlik başlıklarının öne çıktığını dile getiren Gökçen, artan şiddet ortamına dikkati çekerek kadınlar ve çocukların kendini güvende hissetmediği bir düzenin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Parti programı çalışmalarını uzun sürede, sivil toplum ve gençlerin katkısıyla hazırladıklarını aktaran Gökçen, hükümet programı çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.



Yankı Bağcıoğlu da parti programı kapsamında milli savunma ve güvenlik politikalarını Trakya'dan başlattıkları saha çalışmalarıyla paylaştıklarını belirtti.



Bağcıoğlu, temel hedeflerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyaset dışı konumunun korunması olduğunu ifade ederek, "Barışta caydıran, savaşta kazanan bir ordu yapısının sürdürülmesini amaçlıyoruz." dedi.



Personel özlük haklarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Bağcıoğlu, emekli askerlerin de yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.



Şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istediklerini belirten Bağcıoğlu, savunma sanayine yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil ise parti programı ve hükümet programı çalışmalarını sahada anlatmak üzere Trakya'dan başlattıkları ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.



CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı'nın da konuşma yaptığı programa, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve partililer katıldı.



Basın toplantısı sonrası Tamaylıgil, Gökçen ve partililer, kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.



