        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri CHP Genel Başkan Yardımcıları Tamaylıgil, Bağcıoğlu ve Gökçen, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil, Yankı Bağcıoğlu ve Gökçe Gökçen, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:19 Güncelleme:
        CHP'li heyet, Edirne'deki programına, partilerinin il başkanlığı ziyaretiyle başladı. Partililerle buluşan CHP'li heyet, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

        Gökçen, Türkiye genelinde geniş katılımlı saha çalışması yürüttüklerini belirterek, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatlarıyla 81 il ve 973 ilçede vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

        Ekonomi, adalet ve güvenlik başlıklarının öne çıktığını dile getiren Gökçen, artan şiddet ortamına dikkati çekerek kadınlar ve çocukların kendini güvende hissetmediği bir düzenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Parti programı çalışmalarını uzun sürede, sivil toplum ve gençlerin katkısıyla hazırladıklarını aktaran Gökçen, hükümet programı çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

        Yankı Bağcıoğlu da parti programı kapsamında milli savunma ve güvenlik politikalarını Trakya'dan başlattıkları saha çalışmalarıyla paylaştıklarını belirtti.

        Bağcıoğlu, temel hedeflerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyaset dışı konumunun korunması olduğunu ifade ederek, "Barışta caydıran, savaşta kazanan bir ordu yapısının sürdürülmesini amaçlıyoruz." dedi.

        Personel özlük haklarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Bağcıoğlu, emekli askerlerin de yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istediklerini belirten Bağcıoğlu, savunma sanayine yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

        Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil ise parti programı ve hükümet programı çalışmalarını sahada anlatmak üzere Trakya'dan başlattıkları ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

        CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı'nın da konuşma yaptığı programa, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve partililer katıldı.

        Basın toplantısı sonrası Tamaylıgil, Gökçen ve partililer, kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Kakava ateşi öncesi Edirne'ye akın ettiler
        CHP'li Tamaylıgil: Türkiye ekonomik açıdan doğru kararlarla yönetilmiyor
        Edirneli ciğercilerde "Kakava" yoğunluğu yaşanıyor
        Trakya Üniversitesinde "Dijital Pazarlama Zirvesi" düzenlendi
        CHP heyetinden Edirne Belediyesine ziyaret
        Edirne'de Kakava coşkusu başladı
