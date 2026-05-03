Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri "Dünya Ahisi" seçilen ot süpürge ustası, çırak bulamamaktan yakınıyor

        "Dünya Ahisi" seçilen ot süpürge ustası, çırak bulamamaktan yakınıyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de 55 yıldır süpürge üretimi yapan ve "2025 Dünya Ahisi" seçilen 77 yaşındaki Hamdi Gaspar, mesleğinde çırak yetişmemesinin üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünya Ahisi" seçilen ot süpürge ustası, çırak bulamamaktan yakınıyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de 55 yıldır süpürge üretimi yapan ve "2025 Dünya Ahisi" seçilen 77 yaşındaki Hamdi Gaspar, mesleğinde çırak yetişmemesinin üzüntüsünü yaşıyor.

        Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsünce yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Anadolu’nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz Projesi" kapsamında, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında süpürge imalatı da yer aldı.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan ve yarım asrı aşkın süredir mesleğini sürdüren Gaspar, bu kapsamda "2025 Dünya Ahisi" seçildi.

        Ankara'da düzenlenen törende belgesini alan Gaspar, mesleğinde örnek gösterilmenin gururunu yaşadığını ancak süpürge üretiminde çalışacak çırak bulmakta zorlandığını söyledi.

        - "Geçmişte süpürgeye çok rağbet vardı"

        Mesleğe 15 yaşında çırak olarak başladığını ve 1971 yılında kendi imalathanesini kurduğunu belirten Gaspar, geçmişte ot süpürge üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

        Edirne'de bir dönem yaklaşık 200 süpürge üretim firması bulunduğunu anlatan Gaspar, "Bunların her birinde ortalama 5 kişi çalışıyordu, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanıyordu. Üretici de ekiyor, ham maddeyi satıyor ve para kazanıyordu. Türkiye’nin her yerine ot süpürge ve ham madde gönderiliyordu. Bu meslek adeta bacasız bir fabrika gibiydi. Şimdi ise hem iş yerimizde çalıştıracak eleman bulamıyoruz hem de çırak yetiştiremiyoruz." dedi.

        Kentte ot süpürge üretimi yapan firma sayısının 8'e düştüğünü, bunlardan yalnızca 4'ünün tam kapasite çalıştığını dile getiren Gaspar, çırak eksikliğinin üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

        Ham madde üretiminde de azalma yaşandığını belirten Gaspar, "Eskiden Edirne merkez köylerinde yoğun şekilde üretim yapılırdı, şimdi daha çok Uzunköprü’deki bazı köylerden temin ediyoruz. Ham maddenin kilogram fiyatı 100 liranın üzerine çıktı." diye konuştu.

        - "Çok onurlandım ve gurur duydum"

        "2025 Dünya Ahisi" seçilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gaspar, Türkiye genelinde 13 meslek dalında bu ünvanın verildiğini söyledi.

        Gaspar, "Çok onurlandım ve gurur duydum. Bu seviyeye gelmek güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

        Mesleğinin devam etmesini istediğini vurgulayan Gaspar, "Meslek ölmez ama teknolojiye yenik düştük. Geçmişte yurt dışına ve Türkiye’nin her noktasına ürün gönderiyorduk, şimdi bu çok azaldı." dedi.

        Gaspar, toptan ot süpürge fiyatlarının kalitesine göre 100 ila 200 lira arasında değiştiğini, perakende satışta ise fiyatların 300-400 liraya kadar çıkabildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
        İsim krizi

        Benzer Haberler

        Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğunu tüfekle vurarak öldüren zanlı tutukland...
        Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğunu tüfekle vurarak öldüren zanlı tutukland...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kakava Şenlikleri'yle Edirne'de bahar şen karşılanıyor
        Kakava Şenlikleri'yle Edirne'de bahar şen karşılanıyor
        Antakya Medeniyetler Korosu Edirne'de konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu Edirne'de konser verdi
        Marmara ve Batı Karadeniz için 'fırtına' uyarısı (2)
        Marmara ve Batı Karadeniz için 'fırtına' uyarısı (2)
        Edirne'nin Fethi Tarihin Hamlesi Satranç Turnuvası düzenlendi
        Edirne'nin Fethi Tarihin Hamlesi Satranç Turnuvası düzenlendi