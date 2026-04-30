Edirne Belediye Başkanı Gencan, altyapı yatırımları ve Balkan Pazarı'nın açılışına ilişkin bilgi verdi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Gencan, gazetecilere yaptığı açıklamada Kıyık ve Kaleiçi bölgelerinde yürütülen altyapı çalışmalarına değinerek, "Kaleiçi'nde dört ana arterdeki çalışmalarımızı tamamladık. Ara sokaklarda ise ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.



Balıkpazarı bölgesinde çalışmaların eş zamanlı devam ettiğini belirten Gencan, vatandaşlara teşekkür etti.



Sabırla işlerin bitmesini bekleyen vatandaşların olumlu görüşler bildirdiğini aktaran Gencan, "Bu tür çalışmaların zorluklarını biliyoruz. Ancak hemşerilerimiz büyük bir sabır gösterdi. Geldiğimiz noktada da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Abone bağlantılarının tamamlandığı bölgelerde uzun yıllardır yaşanan su problemleri ortadan kalktı. Bu çalışmalar yalnızca Kaleiçi'ni değil, çevredeki birçok bölgeyi de olumlu etkileyecek." diye konuştu.



Kıyık bölgesinde yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirten Gencan, depolar arası bağlantılar, yeni terfi istasyonları ve kuyuların devreye alındığını ifade etti.



Kent genelinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Gencan, Kurtuluş, Cumhuriyet ve 100. Yıl mahallelerinde atık su ve yağmur suyu hatlarına yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.



Yeni yerleşim alanlarında yol açma ve iyileştirme çalışmalarının da hız kazandığını ifade eden Gencan, bu yatırımlarla uzun süredir yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretildiğini kaydetti.



- "Yazı sorunsuz geçirmeyi hedefliyoruz"



Kış aylarında yaşanan sorunlara ilişkin Gencan, "Hemşerilerimiz özellikle üstyapı konusunda sıkıntılar yaşadı. Ayrıca suyla ilgili dönemsel krizler de yaşadık. Ancak yaptığımız yatırımlar ve baraj doluluk oranlarının artmasıyla bu yazı daha sorunsuz geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Asfaltlama çalışmalarına ilişkin Gencan, çalışmaların yaz ayları boyunca süreceğini kaydetti.



Balkan Pazarı'nda yeni bir dönemin başladığını belirten Gencan, esnafın katılımıyla kura çekimlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.



Sürecin Edirneli esnaf ve Pazarcılar Odası iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Gencan, yeni sistemle daha adil ve düzenli bir yapı oluşturulduğunu dile getirdi.



- Balkan Pazarı yarın açılıyor



Pazarın açılışına ilişkin Gencan, "Şehir dışından başvuru yapan esnafımız için kura çekimleri sürüyor. Sözleşmelerin tamamlanmasının ardından yarından itibaren pazarımızı hizmete açacağız." dedi.



Pazar alanında düzenin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Gencan, Edirneli esnafın daha aktif yer almasını hedeflediklerini ve yer tahsislerinde adil bir sistem oluşturduklarını söyledi.



Otoparklara ilişkin çalışmalara da değinen Gencan, belediye tarafından tahliye edilerek işletilmeye başlanan otoparklardan elde edilen gelirlerle kente yeni yatırımlar kazandırıldığını ifade etti.

