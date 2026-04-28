Edirne Belediye Başkanı Gencan TBB'nin encümen toplantısına katıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) Ankara’da gerçekleştirilen encümen toplantısına katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gencan, TBB'nin encümen toplantısına katılım sağladı.



Toplantı sonrası düzenlenen araç teslim töreninde, TBB tarafından Edirne Belediyesine kombine kanal temizleme aracı hibe edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gencan, toplantıda kentleri ilgilendiren önemli başlıkları ele aldıklarını belirtti.



Törende 95 belediyeye hizmet aracı teslim edildiğini aktaran Gencan, "Bu araçlardan birinin de güzel şehrimiz Edirne’mize kazandırılması, belediyecilik hizmetlerimizi daha da güçlendirecek önemli bir katkı oldu. Edirne Belediye'mize hibe edilen kombine kanal temizleme aracıyla altyapı çalışmalarımızı daha hızlı ve etkin şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.













