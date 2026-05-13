Edirne Belediye Başkanı Gencan, üstyapı çalışmalarını inceledi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.





Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gencan, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.





Gencan daha sonra Kurtuluş Mahallesi'ndeki gölette Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.



Uzun süredir atıl durumda bulunan göleti yeniden aktif hale getirdiklerini dile getiren Gencan, halı saha çevresinde toprak tesviyesi gerçekleştirdiklerini, yeni fidanları toprakla buluşturarak yürüyüş yolları oluşturduklarını kaydetti.







