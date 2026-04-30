Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gencan, mesajında Edirne Belediyesinde görev yapan çalışma arkadaşları başta olmak üzere, alın teriyle üreten tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.



Şehirleri ayakta tutanların, üreten ve emek veren insanlar olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:



"Edirne Belediyesi olarak, çalışanların haklarını gözeten, emeği koruyan bir anlayışla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kentimizde sosyal adaleti güçlendirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve dayanışmayı büyütmek bizim için bir tercih değil, sorumluluktur.





Çalışan insanların daha iyi koşullarda yaşaması yalnızca bireysel bir mesele değil, kentimizin huzuru ve geleceğiyle doğrudan ilgilidir. 1 Mayıs, birlikte durmanın, yan yana olmanın ve emeğe sahip çıkmanın günüdür. Bu duyguyla, emeğiyle hayatı var eden tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum."







