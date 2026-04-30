        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Gencan, mesajında Edirne Belediyesinde görev yapan çalışma arkadaşları başta olmak üzere, alın teriyle üreten tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.

        Şehirleri ayakta tutanların, üreten ve emek veren insanlar olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

        "Edirne Belediyesi olarak, çalışanların haklarını gözeten, emeği koruyan bir anlayışla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kentimizde sosyal adaleti güçlendirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve dayanışmayı büyütmek bizim için bir tercih değil, sorumluluktur.


        Çalışan insanların daha iyi koşullarda yaşaması yalnızca bireysel bir mesele değil, kentimizin huzuru ve geleceğiyle doğrudan ilgilidir. 1 Mayıs, birlikte durmanın, yan yana olmanın ve emeğe sahip çıkmanın günüdür. Bu duyguyla, emeğiyle hayatı var eden tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

