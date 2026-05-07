        Haberler Yeşil Haberler Edirne Haberleri Edirne Belediye Meclisi'nde "halk ekmek" tartışması

        Edirne Belediye Meclisi'nde "halk ekmek" tartışması

        Edirne Belediye Meclisi'nde "halk ekmek" uygulaması kapsamında yapılan alım süreciyle ilgili tartışma yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:48 Güncelleme:
        AK Parti Grup Sözcüsü Celal Demir, Belediye Meclisi mayıs ayı birleşiminde yaptığı konuşmada, belediyenin geçen hafta yapılan zam öncesi halk ekmekte satılan ekmeği fırınlardan 7 liraya alıp belediyeye 3 lira karla satan bir şirket aracılığıyla temin ettiğini ileri sürdü.

        Bunun "peşkeş" olduğunu iddia eden Demir, belediyenin iştiraki olan Ergene AŞ veya Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden doğrudan alım yapılabileceğini savundu.

        Neden aracıyla bu işlemin yapıldığını soran Demir, "Edirne Belediyesinin Ergene AŞ diye bir işletmesi var. Bu şirket üzerinden çok rahatlıkla bu fırınlardan direkt alım yapılabilir. Ekmek başına 3 lira komisyon verilerek günde yaklaşık 30 bin lira, ayda yaklaşık 1 milyon lira, yılda ise 11 milyon liraya yakın bir para şirkete aktarılıyor. Sosyal belediyecilik halkın ucuz ekmek yemesi için güzel ama sosyal belediyecilik birilerine komisyon vermek midir?" ifadelerini kullandı.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtti.

        Demir'in verdiği rakamların doğru olmadığını savunan Gencan, "Eğer bunu samimi duygularınızla soruyorsanız ve kafanızda bir soru işareti varsa bunu aydınlatmak bizim görevimizdir. Biz bununla ilgili size her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirme yapacağız. Bu konuda içiniz rahat olsun." diye yanıtladı.

        Edirne Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında çeşitli komisyon raporları, imar planı değişiklikleri, taşınmaz satışları ve 2025 yılı bütçe kesin hesabına ilişkin 3'ü gündem dışı 11 madde görüşülerek karara bağlandı.

        - Toplu ulaşım ücretlerine zam

        Ulaşım Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda hazırlanan rapor da meclise sunuldu.

        Edirne Toplu Ulaşım Sistemi ile yapılan seyahatlerde öğrenci ücretleri 25 lira, tam biniş ücretleri 36 lira 80 kuruşa yükseldi. Kredi kartıyla yapılan binişler de 46 lira olarak belirlendi.

        Toplantıda ayrıca belediyenin 2025 mali yılı bütçe kesin hesabı ve bağlı cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırıldı.

        Belediyenin 2025 yılı net gelirinin 3 milyar 205 milyon 541 bin 252 lira 85 kuruş olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

