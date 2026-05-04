        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Belediyesi'nden ortaokul öğrencilerine çevre temalı resim yarışması

        Edirne Belediyesi, "Atığı Azalt, Geleceği Çoğalt " mottosuyla ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilecek "Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Temalı" resim yarışmasıyla öğrencilerin doğa sevgisini ve çevre duyarlılığını sanatsal ifadeyle ortaya koymaları amaçlanıyor.


        Yarışmaya başvurular 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.


        Eserler seçici kurul tarafından 21 Mayıs'ta değerlendirilecek, sonuçlar ise 22 Mayıs'ta okullara bildirilecek.


        Dereceye giren eserler 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sergilenecek. Yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye ise kulaklık ödülü verilecek.


        Yalnızca ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, resimlerin serbest teknikle 35x50 santimetre ölçülerinde hazırlanması gerekiyor. Eserlerin arka yüzüne öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren bir notun eklenmesi isteniyor.


        Başvurular, Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne şahsen ya da "iklimdegisikligimd@edirne.bel.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

