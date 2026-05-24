        Edirne Bienali'nde geleneksel dokuma çağdaş yorumlarla sergileniyor

        Edirne Bienali'nde geleneksel dokuma çağdaş yorumlarla sergileniyor

        SALİH BARAN - Edirne'de asırlarca tüccarların ve yolcuların konakladığı tarihi Devecihan, bu kez çağdaş dokuma sanatının renklerine ve dokularına ev sahipliği yapıyor.

        Giriş: 24.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kentte ilk kez düzenlenen ve 28 Haziran'a kadar sürecek Edirne Bienali kapsamında açılan "Dokuma" sergisi, tarihi hanın taş duvarları arasında geleneksel tekstil mirasını çağdaş sanatla buluşturuyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi destekleriyle, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen bienal, "Köprüler" temasıyla kentin tarihi mekanlarını sanat rotasına dönüştürüyor.

        Bienalde 23 ülkeden 213 sanatçı, fotoğraf, heykel, yeni medya, yapay zeka, performans ve tekstil gibi farklı disiplinlerde eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

        Bienalin dikkat çeken duraklarından biri olan tarihi Devecihan'da ise yerli ve yabancı 38 sanatçının 67 eseri izleyiciyle buluşuyor.

        Geçmişte cezaevi ve ticari han olarak kullanılan, bugün ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sanat galerisi ve Olgunlaşma Enstitüsüne ev sahipliği yapan tarihi yapıdaki sergide, geleneksel dokuma tekniklerinden modern tekstil yorumlarına kadar farklı eserler yer alıyor.

        Doğal lifler, iplikler, katmanlı kumaş yüzeyleri ve geleneksel motiflerin çağdaş yorumlarla birleştiği eserler, tarihi mekanın atmosferiyle bütünleşerek ziyaretçilere farklı bir görsel deneyim sunuyor.

        - "Şehrin dokusu inanılmaz"

        Serginin küratörü Attilla Güllü, AA muhabirine, Edirne'nin tarihi dokusunun bienale güçlü bir karakter kazandırdığını söyledi.

        Kentin çok özel bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Güllü, "Şehrin dokusu inanılmaz. Tabii ki çok kadim, eski bir şehir ve buradaki miras inanılır gibi değil. Umarım günümüzdeki yapılaşma baskısından kendisini kurtarır, Edirne betonlardan uzak durur. Bundan uzak durduğu sürece yüzlerce yıl bu kültür varlıklarını tüm dünyaya taşımış oluruz." dedi.

        Güllü, bienalin kente uluslararası bir soluk getirdiğini vurguladı.

        Edirne'deki üniversite öğrencileri ve genç topluluğun bienalden büyük fayda sağlayacağını belirten Güllü, şöyle devam etti:

        "Edirne halkı son derece aydın, yeniye kucak açan, dost ve misafirperver. Bu olumlu özellikler, evrensel sanatın temsilcilerinin bienalle daha da geliştirici ve aydınlatıcı bir etki yapmasını sağlar. Yani gelenek ve evrensel sanatın birleşmesini yaratıyor şu anda bienal ile Edirne. Bu tüm dünyada en fazla istenen şey. Sonuçta biz Edirne'yi dünyayla buluşturmak istiyoruz. İnsanlar geliyor ve geçiyor ama burada yapabileceğimiz ve gidebileceğimiz sınır yok. Tüm insanlara ulaşmamız gerekiyor."

        - "Dokumanın çok ciddi kültürel değeri var"

        Edirne Bienali'nde görsel sanatların pek çok dalının sergilendiğini, plastik sanatlardan resme, heykelden yapay zekayla oluşturulmuş grafiklere kadar farklı disiplinler yer alırken, dokuma ve tekstil sanatına da özel bir alan ayrıldığının altını çizen Güllü, dokuma sanatının tarihçesine ve kültürel önemine dikkati çekti.

        Dokumanın bir kültürel taşıyıcı olduğunu ifade eden Güllü, şöyle konuştu:

        "Dokuma, ilk etapta üzerimizi örtmek için ya da soğuktan korunmak için başlayan bir serüven. Ancak zamanla sadece bir ihtiyaç değil, kültürel bir taşıyıcı haline geldi. İnsanlık tarihinde çok ciddi bir kültürel değeri var dokumaların. Türkiye’de dokuma, göçmen topluluklar ve farklı coğrafyalardan gelen insanlar için hayatımızı idame ettiren bir unsur. Halılarımızla olan ilişkimiz de çok biricik. Bu temel üzerine modern dünyanın anlattığı, çağdaş tavırları ekleyerek geleneksel zenginliğimizi evrensel bir dille yeniden tasarlıyoruz. Dokuma sanatçıları, zengin mirasımızı çağdaş bir dille konuşarak tekrar yaratıyor."

        Güllü, bienalin hem Edirne'nin kadim kültürel mirasını gözler önüne serdiğini hem de uluslararası sanatın evrensel diliyle kenti buluşturduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Yemek kartında ne değişti?
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Saros'ta nadir görülen 'domuz balığı' yakalandı
        Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Edirne'de kontrolden çıkan panelvan park halindeki araçlara çarptı: 2 yaral...
        Kamyonet, park halindeki 5 araca çarptı; 2 yaralı
