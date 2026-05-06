        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları sürüyor

        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları sürüyor

        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mayıs ayı oturumunun 3'üncü birleşiminde, yoklamanın ardından bir önceki toplantıya ait tutanak özetleri okundu.

        Toplantıda gündem maddeleri kapsamında çeşitli komisyon raporları ele alındı.

        Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'nun büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpeleme çalışmaları, aşılanmaları ve hastalıkların önlenmesine ilişkin raporu görüşüldü.

        Komisyon Başkanı Remzi Subaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Subaş, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında il ve ilçe tarım müdürlüklerince çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

        İl genelinde 126 bin 360 büyükbaş ve 117 bin 149 küçükbaş hayvana şap aşısı uygulandığını aktaran Subaş, ayrıca şarbon, koyun-keçi çiçeği ve brusella hastalıklarına karşı da yüz binlerce hayvanın aşılandığını ifade etti.

        Subaş, küpeleme çalışmaları kapsamında ise 12 bin 395 büyükbaş ve 81 bin 62 küçükbaş hayvanın kayıt altına alındığını kaydetti.

        Toplantıda ayrıca İdari ve Mali İşler Komisyonu'nun raporu sunuldu.


        Raporda 2025 yılı KÖYDES Programı kapsamında Meriç Köylere Hizmet Götürme Birliğine 5 milyon 678 bin 104 lira ödenek gönderildiği, bu kapsamda 14 köyde kilit parke ve bordür taşı çalışmaları ile Karayusuflu köyü içme suyu isale hattı ve Kavaklı köyü yağmur suyu aktarım kanalı yapım işlerinin tamamlandığı bildirildi.

        Artan ödenekle bazı köylerde yangın ve kesme vanası alımı ile içme suyu enerji nakil hattı ve direk değişim işlerini kapsayan ek programın Valilik onayına sunulduğu belirtildi.

        Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde ise 2025 yılı kapsamında 32 içme suyu ve 4 tarımsal sulama projesinin tamamlandığı, projelerde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 100 olduğu kaydedildi.

        Mecliste ayrıca Gençlik ve Spor Komisyonu'nun 2026 yılında düzenlenecek yerel ve ulusal sportif etkinliklere ilişkin raporu görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Edirne'de yediemin otoparkından çalınan kamyon, Kırklareli'de bulundu
