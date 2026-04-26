Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, "Dünya Veteriner Hekimler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, veteriner hekimlerin hayvan sağlığının korunmasının yanı sıra gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadelede kritik görev üstlendiğini belirtti.



Köse, mesajında, veteriner hekimlerin insan sağlığının korunmasında da önemli bir rol üstlendiğine işaret ederek, sahada fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarının gününü kutladı.



Hayvan sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve toplum sağlığının sürdürülebilirliği açısından veteriner hekimliğin stratejik bir meslek olduğunu vurgulayan Köse, "Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm veteriner hekimlerimizin 'Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

