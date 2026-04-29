Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'den saha incelemeleri

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kent genelinde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin saha incelemelerinde bulundu.



Köse, Korucu köyü merasında incelemeler gerçekleştirdi.





Ziyarette mera alanının mevcut durumu, ot verimliliği ve kullanım kapasitesi değerlendirilirken, hayvancılık faaliyetlerine sağladığı katkılar yerinde gözlemlendi.



Mera alanlarının ıslah edilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Köse, 2026 Uluslararası Mera ve Çobanlar Yılı'nın bu alanda farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.



Daha sonra "Birlikte Üretelim Birlikte Tüketelim" Projesi kapsamında yüzde 75 hibeyle sera desteği sağlanan üretici Erkan Öze'ye ait serayı ziyaret eden Köse, üretim kapasitesi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Köse, üreticiye bereketli bir sezon temennisinde bulundu.



Köse, ayrıca "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi çerçevesinde desteklenen üretici Ercan Sarı'ya ait işletmede incelemelerde bulundu.

