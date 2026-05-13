        Edirne Valiliği İYEMER, eğitimlerini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Merkezden yapılan açıklamaya göre, Valilik bünyesinde Türkiye’de açılan ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyan İYEMER, 13.07.2024 itibariyle Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından "Eğitici Eğitim Merkezi" olarak yetkilendirildi.

        İYEMER bünyesinde kurulan merkez, ilk eğitici eğitmenlerini yetiştirdi. 5 gün 40 saat süren eğitimin 6. gününde Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği sınav gözetmenleri eşliğindeki 4 aşamalı sınavda başarılı olan kursiyerler, 5 yıl süreyle geçerliliği olan sertifikalı ilkyardım eğitici eğitmeni olmaya hak kazanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İYEMER Müdürü Ayten Ülgü Sünetçiler, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırarak belgeli ilk yardımcılar ve eğitmenler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Toplumu ilk yardım konusunda harekete geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Sünetçiler, "Doğru ve bilinçli yapılan ilk yardım hayat kurtarır' sloganıyla çıktığımız bu yolda merkezimizde Bakanlık onaylı sertifikalı temel ilk yardım eğitimlerimizi ve eğitici eğitimlerimizi aralıksız vermeye devam ederek, Trakya Bölgesinin ihtiyacı olan ilk yardımcı ve eğitmenleri yetiştirerek her geçen gün sayılarını artırmak hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

