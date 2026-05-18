Edirne Valiliği Karabük'te karbonmonoksit gazından etkilenen şehit aileleri için geçmiş olsun mesajı

Edirne Valiliği, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konakladıkları otelde meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısından etkilenen şehit aileleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu gezisi için Karabük'e giden şehit ailelerinin kaldıkları otelde karbonmonoksit gazı sızıntısından etkilendiği belirtildi.



Şehit ailelerinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.



Açıklamada, "Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

