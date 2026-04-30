Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne Valisi Sezer, hızlı trenin test sürüşüne katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, hızlı trenin test sürüşüne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Edirne Garı'na gelen Sezer, basın mensuplarıyla birlikte, test sürüşleri devam eden hızlı trene bindi.

        Hızlı tren, 200-220 kilometre hızla hareket ederek Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine 40 dakikada vardı.

        Vali Sezer, hızlı trenle kente geri döndü.

        - "Ülkemiz için son derece önemli bir proje"

        Gazetecilere açıklamada bulunan Sezer, test sürüşlerinin yaklaşık 10 gün süreceğini söyledi.

        Projenin 2019 yılında başladığını anımsatan Sezer, "Ülkemiz için son derece önemli bir proje alanındayız. Hat bittikten sonra hem yolcu hem de taşımacılık noktasında önemli bir kazanım elde edilmiş olacak." dedi.

        Sezer, hızlı tren hattında yılbaşında sürdürülen sinyalizasyon ve enerji testleri sonrası hız testlerine başlandığını belirtti.

        Dün saatte 200 kilometre hızın test edildiği hatta bugün saatte 220 kilometre hızın denendiğini dile getiren Sezer, sertifikasyon süreci gereği testin 3 hafta süreceğini anlattı.

        Edirne olarak çok mutlu olunduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

        "Edirne'miz açısından çok mutluyuz. Hem İstanbul'un Edirne ile bağlantısı, Türkiye'nin Sofya'yla bağlantısı açısından son derece önemli. Hem süre olarak ulaşımı çok rahatlatacak hem de burada yük taşımacılığı manasında da ilave hatlarla beraber taşımacılığa da önemli katkı sunacak.

        Cumhurbaşkanı'mıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, TCDD'ye proje için şükranlarımızı iletiyoruz. Gar bina inşaatları da hızla ilerliyor, Kapıkule Gar inşaatı bitti. Edirne Gar inşaatı da bitmek üzere. Gar binası inşaatı sonrası Edirne hattı tamamlanmış olacak. Mayıs ayı sonunda kabul aşamasına gelinerek firma tarafından TCDD'ye teslim edilecek."

        Vali Sezer, Halkalı-Çerkezköy hattının yapımının devam ettiğinin altını çizdi.

        - Proje hakkında

        Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.

        Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

        Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli inşa edilen hatla hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek.

        Projenin tamamlanmasıyla, tarihi İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birinin hayata geçirilmesi planlanıyor.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

