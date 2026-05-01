Edirne Valisi Sezer'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Sezer, mesajında, ülkenin kalkınması, milletin huzuru ve refahı için alın teri döken, emeğiyle hayatı güzelleştiren tüm işçi ve emekçilerin gününü kutladığını belirtti.



Emeğin helal kazancın, üretimin fedakarlığın ve onurlu yaşamın en kıymetli simgeleri olduğunu vurgulayan Sezer, sanayiden tarıma, ulaşımdan inşaata, eğitimden sağlığa kadar hayatın her alanında gece gündüz demeden çalışan emekçilerin, güçlü Türkiye'nin ve gelişen Edirne'nin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin büyümesinde, şehirlerin gelişmesinde ve geleceğin inşasında emekçilerin katkısının son derece büyük olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:



"Bizler de çalışanlarımızın haklarının korunduğu, emeğin değer gördüğü, adaletin ve dayanışmanın güçlendiği bir toplum anlayışıyla hareket ediyor, Edirne’mizi her alanda daha ileriye taşımak için emekçi kardeşlerimizle omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Edirne'miz de Türkiye'miz de emekçilerin alın teri, azmi ve gayretiyle yükselmeye devam edecektir.

Bu özel günün toplumsal huzurumuza, çalışma barışına ve ortak geleceğimize katkı sağlamasını temenni ediyor, başta kıymetli Edirneli hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında emek veren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum."

