Edirne Valisi Sezer'e Tapu ve Kadastro heyetinden ziyaret
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Giriş: 20.05.2026 - 14:40 Güncelleme:
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Akdemir, kurumun bölge geneli yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.
Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümünü kutladı.
