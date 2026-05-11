Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 1000 dronluk gösteriyle "Edirne'den İstanbul'a fethin hikayesi" anlatılacak

        Edirne'de 1000 dronluk gösteriyle "Edirne'den İstanbul'a fethin hikayesi" anlatılacak

        Edirne Valiliğince, İstanbul'un fethinin 573'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" programı kapsamında gerçekleştirilecek 1000 dronluk gösteriyle, Edirne'den İstanbul'un fethine uzanan süreç gökyüzünde canlandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 1000 dronluk gösteriyle "Edirne'den İstanbul'a fethin hikayesi" anlatılacak

        Edirne Valiliğince, İstanbul'un fethinin 573'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" programı kapsamında gerçekleştirilecek 1000 dronluk gösteriyle, Edirne'den İstanbul'un fethine uzanan süreç gökyüzünde canlandırılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek program kapsamında Selimiye Meydanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenlenecek.

        Program, 15 Mayıs Cuma günü Selimiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programıyla başlayacak. Etkinlikler kapsamında Eski Cami'de Helva-i Hakani ikramı yapılacak. Aynı gün Selimiye Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verecek.

        Programın ikinci günü olan 16 Mayıs Cumartesi günü ise Selimiye Meydanı'nda İHA ve SİHA gösterileri gerçekleştirilecek.

        Şükrüpaşa İlkokulu'ndan başlayacak fetih yürüyüşüne Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği, Mehteran Birliği, temsili fetih ordusu, 57'nci Piyade Alay Komutanlığı unsurları ile komando birlikleri katılacak.

        Yürüyüşe ayrıca TUSAŞ'a ait T-129 ATAK helikopteri de yer yer eşlik edecek.

        Etkinlikler kapsamında Selimiye Meydanı'nda fetih duası yapılacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek ve komando andı okunacak.

        5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konserleri düzenlenecek.

        Kutlama programı, "Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zaferi" temalı dron gösterisiyle sona erecek. Gösteride 1000 dronla, Edirne'de hazırlanan Şahi toplarından fetih ordusunun İstanbul'a yürüyüşüne uzanan tarihi süreç gökyüzünde anlatılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Yem makinesinde can verdi
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Mehmet Akif Ersoy panelle anıldı
        Mehmet Akif Ersoy panelle anıldı
        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilerle bir araya geldi
        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilerle bir araya geldi
        Trakya Üniversitesi Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı
        Trakya Üniversitesi Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katıldı
        Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden "Maziden Atiye" programına katkı
        Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden "Maziden Atiye" programına katkı
        Edirne'de belgesiz hayvan sevkine ceza
        Edirne'de belgesiz hayvan sevkine ceza
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa